OM – OL : la date de l’Olympico est fixée, pas le lieu !

Si on a désormais la certitude que l’Olympico se jouera le 6 décembre prochain, le lieu, en revanche, reste encore à définir. La Commission des compétitions a choisi de ne pas trancher entre la demande de l’OM de jouer au Vélodrome avec son public et celle de l’OL de jouer ailleurs qu’à Marseille compte-tenu des graves défauts de sécurité qui ont causé le caillassage du bus rhodanien et la grave blessure de Fabio Grosso.

Terrain neutre ou pas, la Commission de discipline saisie à titre exceptionnel

Sur le site de L’Equipe, Vincent Labrune s’est expliqué sur cette décision : « La commission vient de décider de reprogrammer le match le 6 décembre. Mais surtout, elle déterminera ultérieurement le lieu de cette rencontre dans l'attente d'éléments complémentaires des autorités publiques garantissant les conditions de sûreté et de sécurité optimales pour l'ensemble de ses acteurs et du public. Pour ma part, j'ai demandé hier, en vertu de l'article 4 du règlement disciplinaire, à ce que la commission de discipline soit saisie à titre exceptionnel pour que le dossier puisse être traité dans sa globalité, et notamment afin d'évaluer les champs de responsabilité dans les conditions d'accès au Stade Vélodrome ».

Pas de décision à la va-vite donc avant que le champ des responsabilités ne soit clairement défini, preuve que le dossier monté par l’OL pour réclamer une meilleure gestion des conditions d’accueil à Marseille a quand même été entendu par la Ligue… On attend désormais les communiqués officiels des deux clubs.

