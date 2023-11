OM - OL : la date du verdict sur les incidents de l'Olympico est tombée !

Jeudi, le président de la LFP, Vincent Labrune, avait confirmé que l'Olympico, reporté dimanche dernier, se jouerait le mercredi 6 décembre prochain. Charge ensuite aux différents acteurs et commissions de se mettre d'accord sur le lieu (Vélodrome ? Terrain neutre ?) et le protocole de la partie (huis clos ?).

Selon L'Equipe, la commission de discipline de la LFP étudiera ce mercredi les incidents survenus avant la rencontre. Mais il reste à savoir si la commission de discipline sera compétente ou non pour traiter le dossier. Elle est aura la charge s'il est estimé que le caillassage des bus lyonnais a eu lieu en périphérie immédiate du stade. Si c'est le cas, le dossier serait sans doute mis en instruction afin de juger de l'éventuelle responsabilité du club phocéen. À suivre donc.

