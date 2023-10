OM - OL : le caillassage des bus lyonnais prévu de longue date ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Facile, forcément, de réécrire l'histoire. Et de dire que les forces de l'ordre auraient pu, ou même dû, éviter que des supporters de l'OM puissent caillasser les bus des joueurs et des supporters de l'OL. Une fois encore, la bêtise humaine a fait la différence et il n'est pas de mots pour décrire les scènes scandaleuses vécues hier soir dimanche.

Scénario prévu depuis jeudi dernier ?

Le quotidien régional, La Provence, vient toutefois donner une information étonnante. A savoir que selon le média, des supporters indépendants, c'est à dire non encartés dans un groupe d'Ultras, avaient prévenu, depuis jeudi dernier, qu'ils allaient tenter une action contre les supporters lyonnais. Tout de même stupéfiant, dès lors, que ni la Préfecture, ni les forces de l'ordre, aient pris par la suite des mesures adaptées.

Désormais, le mal est fait.

