OM - OL : le onze que devait aligner Gattuso a fuité, un Marseillais peut enrager !

En raison du caillassage du bus lyonnais, qui a grièvement blessé Fabio Grosso, l'Olympico entre l'OM et l'OL a été reporté. Contrairement aux Gones, les Marseillais n'ont jamais dévoilé le onze de départ que comptait aligner Gennaro Gattuso pour ce choc.

Meïté devait connaître sa première titularisation avec l'OM

D'après le compte Twitter La Minute OM, l'entraîneur marseillais comptait aligner, devant Ruben Blanco, une défense composée de Jonathan Clauss, Chancel, Bamo Meïté et Renan Lodi. Dans l'entrejeu, c'est Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier et Jordan Veretout qui devaient être titularisés. Enfin, Amine Harit, Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang devaient former l'attaque olympienne. Bamo Meïté, qui devait connaître sa première titularisation sous le maillot de l'OM, peut donc enrager de ce report, surtout qu'il ne sera pas sûr d'être de nouveau titulaire quand le match se jouera vraiment.

Le onze qui devait être aligné lol



Blanco Clauss Mbemba Mëite Lodi

Rongier Veretout Kondogbia Harit Aubam Sarr — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 29, 2023

