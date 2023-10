OM - OL : les incidents de l’Olympico provoquent un premier départ majeur à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

L'Olympico entre l'OM et l'OL a été reporté dimanche soir en raison du caillassage des bus lyonnais, où Fabio Grosso a failli perdre un oeil. Les scènes de violence ont choqué et dégoûté un supporter bien connu des Marseillais : René Poutet, le président du Handi Fan Club OM.

Le président du Handi Fan Club se retire

A tel point que cet amoureux de l'OM a annoncé son départ, dans La Provence... "Je me sens, disons, en décalage avec ce système, et je vais le dire sincèrement, à mon âge, je vais abandonner, a-t-il confié. J'ai pris cette décision depuis hier, après en avoir discuté avec ma femme. J'ai un certain âge, un âge avancé, et là, je suis écoeuré, écoeuré de voir ce qui s'est passé. Je veux venir au stade en famille, avec des amis, avec des personnes handicapées, avec un tas de choses. Et ce qui s'est passé hier, je crois que pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, je vais arrêter. Parce que c'est minable, c'est minable. Je ne me sens plus supporter de... non pas de l'OM, car j'aimerai toujours l'OM, mais je ne me sens plus supporter de football. J'ai donc décidé d'arrêter de venir au stade, car il est certain que nous risquons d'avoir des problèmes. Nous en avons déjà eu, et maintenant, c'est terminé."

