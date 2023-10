OM - OL : Textor a pris les choses en main avant l'Olympico !

John Textor a surpris, dimanche dernier, avec son optimisme à toute épreuve malgré la défaite contre Clermont (1-2) qui venait d'envoyer son équipe à la dernière place de la Ligue 1. Le propriétaire de l'OL ne veut pas entendre parler de relégation et assure voir des signes d'un redressement prochain. Tout le monde lui est tombé dessus après cette sortie lunaire mais, la bonne nouvelle pour les supporters lyonnais, c'est que l'Américain ne s'est pas contenté de bons mots. Il a aussi donné de sa personne pour que l'équipe aille mieux.

L'Equipe du jour nous apprend ainsi qu'il a réuni les joueurs et le staff technique hier vendredi pour une réunion de deux heures durant laquelle il a conforté Fabio Grosso dans ses fonctions. Il a également réclamé l'union sacrée après un début de semaine marqué par l'affaire de la taupe. Enfin, le quotidien sportif explique que Textor est en contacts réguliers avec les chefs de groupes de supporters. Ce qui explique notamment que ceux-ci soient aussi calmes malgré les résultats catastrophiques...

