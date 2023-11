OM - OL : un cadre de Gattuso s’en prend violemment aux supporters après les incidents !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Les incidents de dimanche dernier autour de l’Olympico sont insoutenables. Et ils ne sont d'ailleurs absolument pas cautionnés par ceux qui auraient dû être les véritables acteurs de la la rencontre entre l’OM et l’OL : les joueurs. Selon L’Équipe, un cadre de l’OM s’est ainsi dit « dégoûté, scandalisé » auprès de sa famille, délivrant le message suivant : « Je ne comprends pas toute cette violence. On voulait arracher Lyon, mais sur le terrain. Nous ne sommes pas en temps de guerre, ou quoi que ce soit. Ce sont des adversaires, pas des ennemis. »

« Pourquoi ces abrutis ont fait ça ?

« J’avais trop envie de jouer, pourquoi ces abrutis ont fait ça ?, a pesté un autre joueur de l’OM auprès de son entourage. On a presque rendu service à Lyon, sur le volet sportif. » Un proche du vestiaire phocéen complète : « On ne fait que du foot. Les pétards, les fumigènes, le côté parfois excessif, on l’accepte, mais en tribunes, cela ne doit pas déborder sur le terrain, et à l’OM, depuis plusieurs saisons, les joueurs ne jettent d’ailleurs pas de l’huile sur le feu dans leurs déclarations avant les chocs. » On l’aura donc compris : les incidents odieux de l’Olympico ne passeront jamais.

