OM : Pau Lopez fait une annonce inquiétante sur lui et répond à ses détracteurs

Gattuso

"Depuis le début, j'ai la sensation qu'on va faire une bonne saison, même avec ce qu'il s'est passé dans le club. Pour moi, c'est quelque chose qui devait se passer. Dans l'histoire de la saison, c'était écrit. Je pense que le changement de coach a amené quelque chose de différent dans l'ambiance du groupe, dans l'ambiance du club. Je suis content de son arrivée, je pense que mes coéquipiers aussi. Il est très exigeant avec nous, avec lui-même. J'ai été très surpris, je ne m'attendais pas à un coach comme ça. J'étais vraiment surpris de sa manière de jouer, de sa manière de penser les choses."

Les critiques à son encontre

"C'est comme la vie, il y a des bons moments et des mauvais moments... Je n'ai pas bien commencé la saison, je n'ai pas joué à mon niveau. Je me sens mieux de match en match. Je suis conscient d'être à Marseille, il faut être à 100% tout le temps. Même quand tu es dans un mauvais moment, il faut garder la tête froide, rester calme. Je suis tranquille, je sens la confiance du club et du coach."

"Le mois d'août a été compliqué pour moi individuellement"

L'annonce inquiétante sur sa santé mentale

"Le mois d'août a été compliqué pour moi. Pas sportivement, mais plus individuellement, mentalement avec moi-même. Je parlerai de ça après la saison. J'aimerais partager avec vous tout ce qu'il s'est passé dans ma tête et dans ma vie, mais ce n'est pas le moment. Je vous expliquerai à la fin de la saison."

L'interdiction de déplacements des supporters marseillais à Nice

"C'est toujours bien de permettre aux supporters d'aller à l'extérieur. C'est le moment pour donner le bon exemple à tout le monde."

Son nouveau statut dans le vestiaire

"Ce n'est pas le même Pau qu'il y a deux ans. Je me sens important dans le groupe. Je me sens très bien ici, je l'ai toujours dit. J'essaye de profiter. On verra s'il y a encore d'autres saisons, mais j'essaye de profiter de chaque jour passé ici."

Propos retranscrits par RMC Sport.

