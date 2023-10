OM : Payet s’illustre au Brésil, un cador arrive à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Mehdi Benatia à l’OM, c’est pour très bientôt. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que tout est en ordre de marche pour voir débarquer l’ancien international marocain sur la Canebière. « Sauf retournement de situation, Benatia devrait ainsi découvrir le rôle de directeur sportif et travailler de nouveau avec Longoria, qu’il a déjà côtoyé à la Juventus, quand l’Espagnol travaillait au recrutement pour le club italien, explique le quotidien sportif. À des proches, il explique en privé que le défenseur a toujours eu le potentiel d’un directeur sportif, et qu’il avait déjà à son époque turinoise un regard pointu à la fois sur les joueurs et sur le fonctionnement d’un club. »

Foot Mercato confirme l’arrivée imminente de Benatia à l’OM. « Il a toutes les qualités pour être un très bon directeur sportif, assure Fabio Paratici, directeur sportif de Tottenham, à son sujet. C’est un garçon avec beaucoup de personnalité. Et aussi, il connait les joueurs. Il sait comment parler avec eux. Il sait parler avec les joueurs et les entraîneurs. C’est un très bon renfort pour Marseille. » Même son de cloche pour Walter Sabatini, ancien directeur sportif de l’AS Romae: « C’était un grand joueur et déjà un leader. Ce n’est pas étonnant de le voir accéder à ce type de fonction. Est-ce qu’il est prêt pour assumer de telles responsabilités ? Oui absolument. »

Payet ouvre son compteur au Vasco

De son côté, Dimitri Payet a ouvert son compteur sous le maillot du Vasco de Gama la nuit dernière. D’une jolie frappe du gauche, à ras de terre, l’ancien meneur de jeu de l’OM a donné la victoire aux siens face à Fortaleza (1-0).

