OM : Pierre Ménès réagit à la rumeur qui l’annonce à Marseille !

Dimanche, une folle rumeur a agité les réseaux sociaux : l’OM et Pablo Longoria discuterait d’une arrivée de l’ancien chroniqueur du CFC Pierre Ménès dans l’organigramme. Un bruit de couloir forcément très commenté qui est arrivé jusqu’aux oreilles de l’ancien journaliste de L’Equipe.

D’après mes informations, en cas de départ d’Élodie Malatrait, Pablo Longoria songerait à la remplacer par Constant Wicherek (@Stickwic) ou Pierre Ménès (@PierreMenes)



Dans son dernier « Face à Pierrot » sur YouTube, Pierre Ménès a mis les choses au clair sur cette rumeur : « Il n’en est rien de rien. Je ne peux pas vous en dire plus car il n’y a rien. Je n’ai pas parlé à Pablo Longoria depuis quelques textos échangés en marge d’un Strasbourg – OM il y a deux saisons. J’habite à la Baule et il est hors de question que j’aille à Marseille. En plus, avoir un boulot dans la communication ne m’attirerait pas du tout… »

Passé brièvement par le Stade de Reims après son départ de L’Equipe au début des années 2000, Pierre Ménès confie régulièrement son envie de travailler à nouveau dans un club mais pas sous n’importe quelles conditions. Et visiblement pas à l’OM même s’il a reconnu avoir été touché par les commentaires « bienveillants » des Marseillais suite à cette rumeur.

