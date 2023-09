OM : pour Rothen, Gattuso à Marseille, c'est un grand oui !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Mercredi matin, les supporters de l'OM se sont réveillés avec une nouvelle assez incroyable : l'heureux élu par Pablo Longoria pour diriger l'OM n'était ni Igor Tudor, ni Christophe Galtier, ni un grand nom mais Gennaro Gattuso. Annoncé à Lyon après le renvoi de Laurent Blanc, l'Italien est arrivé à Marseille mercredu après-midi et été officialisé dans la soirée. Il dirigera son premier match dès ce samedi à Monaco. Escorté par un pessimisme total. Mais pour Jérôme Rothen, les supporters marseillais ont tort de faire la fine bouche.

"Ça pue la compétition"

"J'aime le tempérament de Gattuso, j'aime ce qu'il dégage, j'aime ce genre d'entraîneur, a déclaré l'ancien Parisien dans son émission sur RMC. Ils ont la grinta en eux, la gagne en eux, ce sont des compétitieurs hors pair. Je défie quiconque de me dire que Gattuso n'est pas comme ça. Tu écoutes toutes ses interviews, ça pue la compétition. J'espère qu'il aura les compétences pour mettre l'OM dans le droit chemin. Je lui souhaite bon courage, parce qu'il y a des manques d'un point de vue technique dans cette équipe. Quand on entraîne des grands clubs à l'étranger, en Italie en l'occurrence, c'est qu'il y a certaines compétences. Même s'il n'a pas gagné tous les trophées au monde. Il n'avait peut-être pas l'équipe pour à Milan et il a gagné un titre à Naples (une Coupe d'Italie)."

🎙 Jérôme Rothen estime que Gennaro Gattuso est un bon choix pour l'OM, notamment par rapport à sa personnalité et son expérience au Napolihttps://t.co/30nx6x2BKQ — RMC Sport (@RMCsport) September 27, 2023

Podcast Men's Up Life