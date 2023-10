OM : encore une bonne nouvelle pour Gattuso avant l'OGC Nice

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Après la trêve internationale du mois d'octobre, l'Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse de l'OGC Nice, le 21 octobre prochain, pour un derby du Sud qui s'annonce excitant. Un choc que Khéphren Thuram ne pourra pas disputer.

Khéphren Thuram suspendu contre l'OM !

Averti le week-end dernier lors de la victoire face au FC Metz (1-0), le milieu de terrain niçois a écopé de son troisième avertissement dans une période de 10 matchs officiels et a été automatiquement suspendu un match par la commission de discipline de la LFP. C'est un énorme coup dur pour Francesco Farioli et une énième bonne nouvelle pour Gennaro Gattuso, qui a enregistré ce samedi à l'entraînement les retours de Samuel Gigot, Renan Lodi, Jordan Veretout et Joaquin Correa.

