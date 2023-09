Real Madrid, PSG : Zidane au chevet de Neymar, rebondissement pour la vente de l'OM ?

On parle beaucoup de Zinédine Zidane, en ce moment ! Mardi, l'ancien meneur de jeu a publié une photo de lui avec une valise, dans un aéroport, pile au moment où l'OM se cherchait un nouvel entraîneur. Un cliché qui a fait fantasmer les supporters marseillais. En réalité, Zidane se rendait aux Etats-Unis, où il a assisté à la finale de l'US Open Cup entre l'Inter Miami et Houston Dynamo (1-2). Hier jeudi, France Bleu a annoncé que l'enfant de la Castellane pourrait arriver à l'OM à l'avenir dans un rôle de manager si jamais Frank McCourt vendait le club à l'Arabie Saoudite. De quoi relancer le serpent de mer de la vente...

Mais ce vendredi, nouveau retournement de situation ! Le média Goal Arabia annonce que Zinédine Zidane va bien se lier avec le royaume saoudien, mais pour y travailler directement ! Il aurait donné son accord pour entraîner Al-Hilal, où évolue désormais Neymar. L'actuel coach, Jorge Jesus, a de gros problèmes relationnels avec le Brésilien, qui aurait obtenu sa tête. Deux ans après son départ du Real Madrid, Zidane est donc sur le point de replonger. Loin de Marseille...

