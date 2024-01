OM - RC Strasbourg : les compos officielles sont tombées !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Avec la CAN, Gennaro Gattuso doit composer sans six de ses joueurs (Mbemba, Gueye, Harit, Ounahi, Ndiaye, Sarr). Valentin Rongier et Joaquin Correa sont également en phase de reprise alors que le jeune Mughe, qui a refusé de disputer la Coupe d’Afrique avec le Cameroun, n’est pas autorisé à jouer.

En face, Patrick Vieira est moins impacté par la compétition africaine avec le seul Saïdou Sow convoqué avec la Guinée mais il doit faire sans plusieurs blessés parmi lesquels Thomas Delaine, Emmanuel Emmegha ou encore Lébo Mothiba.

Les compos d’OM – RC Strasbourg

OM : P.Lopez – B.Meïté, Gigot (cap.), Balerdi – Clauss, Veretout, Kondogbia, Nadir, Murillo – Vitinha, Aubameyang.

RC Strasbourg : Sels (cap.) – Guilbert, L.Perrin, A.Sylla, Senaya – I.Sissoko, Mwanga, H.Diarra – Angelo, Gameiro, Bakwa.

