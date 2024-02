OM : réunion houleuse ce mardi à la Commanderie ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

C'est le quotidien l'Equipe qui donnait l'information, hier dans la soirée. Les joueurs de l'OM ont rendez-vous ce mardi avec les représentants des groupes de supporters. Un échange qui aura lieu au centre d'entraînement du club phocéen, à la Commanderie.

Première réunion de la saison

Hier, comme on vous le disait sur notre site, une réunion avait déjà eu lieu, mais avec les joueurs et leur direction, composée notamment de Gennaro Gattuso, l'entraîneur, et de Pablo Longoria, le président. Cette fois, place donc aux supporters, pour la toute première réunion de la saison alors qu'un match ô combien important, face au FC Metz, est programmé vendredi au Vélodrome. Il se pourrait donc que la réunion soit tendue et que les joueurs reçoivent quelques messages musclés.

A suivre.





