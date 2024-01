OM : Riolo confirme le départ de Longoria et vend la mèche pour son successeur

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Président de l’Olympique de Marseille depuis février 2021, Pablo Longoria se dirigerait vers un départ du club olympien à l’issue de la saison. C’est en tout cas la tendance de ces dernières semaines. La fameuse réunion du 18 septembre dernier avec les groupes de supporters où ça a dégénéré pourrait être l’une des causes de ce départ précipité.

Longoria bientôt remplacé par Tessier à la présidence de l'OM ?

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a confirmé que Pablo Longoria pourrait quitter son poste de président l’été prochain. "Je pense que l’OM est dans une transition où Mehdi Benatia va prendre le rôle de directeur sportif où Pablo Longoria va s’en aller et où Stéphane Tessier va prendre la présidence du club. Et on va repartir sur un nouveau projet, un nouveau schéma. J’ai l’impression que c’est ça qu’on est en train de mettre en place petit à petit. Les plus proches de Longoria étant partis, la logique voudrait qu’à la fin de la saison lui aussi s’en aille et laisse le duo Tessier - Benatia travailler", a déclaré le journaliste de RMC Sport.

