OM : Riolo fait un virage à 180° avec Aubameyang

Il aura eu besoin de huit journées mais Pierre-Emerick Aubameyang a enfin inscrit son premier but en Ligue 1 avec l'OM. Et il l'a fait avec la manière, d'un joli piqué devant le gardien havrais, après une ouverture lumineuse d'Amine Harit. Le Gabonais, qui n'avait marqué qu'en Coupes d'Europe (4 fois) jusqu'à présent, a donc débloqué son compteur. Et par la même occasion, il s'est attiré les louanges de Daniel Riolo, qui l'avait pourtant bien taclé trois jours plus tôt.

"Conclusion haut de gamme d’Aubameyang"

Après la prestation insipide de PEA face à Brighton (2-2), le journaliste de RMC avait déclaré : "Aubameyang ne justifie absolument pas son salaire astronomique. Il y’a beaucoup de joueurs qui ne sont pas au niveau à l’OM. Le recrutement de Longoria va être très vite remis en question". Mais ce dimanche, sur Twitter, le polémiste a écrit : "Quelle action de classe Harit et conclusion haut de gamme d’Aubameyang". Il faudra maintenant attendre quinze jours pour savoir si l'attaquant a enfin lancé son aventure marseillaise !

Quelle action de classe Harit et conclusion haut de gamme d’Aubameyang… ☀️☀️ — Daniel Riolo (@DanielRiolo) October 8, 2023

