OM : Rothen ne veut plus voir Rongier capitaine !

Depuis dimanche soir et la déroute au Parc des Princes, les critiques pleuvent logiquement sur les joueurs de l'OM. Leur manque de caractère a notamment été pointé, eux qui ne se sont pas mis à la hauteur d'un Classico au niveau de l'engagement. Jérôme Rothen cible tout particulièrement Valentin Rongier, dont il n'a jamais été un grand fan et qu'il considère inapte au rôle de capitaine de l'OM.

"Tu es dépassé"

"J’étais très sceptique lors de son arrivée à Marseille. J’ai parfois été dur avec lui, trop dur. Il a joué, a eu du mal à son arrivée puis s’est mis à jouer régulièrement dans cette équipe. Au point d’en devenir capitaine, à ma grande surprise. Le constat est terrible pour lui : s’il n’était pas capitaine, je ne le blâmerais pas, il serait juste dans l'effectif. Mais quand tu es capitaine, tu te dois d’être le chef d’orchestre sur le terrain, tu dois rameuter tes troupes. Pour donner des leçons, il faut déjà être exemplaire et être au-dessus de la mêlée. Le problème, il ne l’est jamais. J'ai un conseil à lui donner : fais un peu moins de muscu et plus de ballon, plus de jeu avec la planche, travaille ta vision du jeu et ta technique parce qu'à ce niveau-là, tu es dépassé.".

