OM : Sampaoli pète déjà un plomb et se met sur pause !

Il faut toujours respecter un homme tatoué. C’est a priori ce qu’a semblé dire Jorge Sampaoli à ses troupes en pleine séance d’entraînement ce matin à la Commanderie après avoir dû arrêter l’exercice en question. La raison ? Le technicien argentin avait l’impression de voir ses joueurs ne pas respecter ses consignes et a donc arrêté les frais.

« Jorge Sampaoli arrête l’exercice, mécontent »

« Jorge Sampaoli arrête l’exercice, mécontent. Il hurle ses consignes et montre ce qu’il demande à ses joueurs, affirme le journaliste de La Provence Labrice Lamperti sur Twitter. Abardonado traduit en hurlant encore plus. » Nul doute que la conférence de presse de l’OM, programmée entre midi et deux, permettra d’en savoir un peu plus sur le sujet.