OM : Sanchez se lâche sur son avenir, Tudor remobilise ses troupes avant Rennes

Avant Igor Tudor, face aux journalistes, c'est Alexis Sanchez qui s'est présenté en conférence de presse avant le déplacement en Bretagne, dimanche, face au Stade Rennais. Et le Chilien n'a pas mâché ses mots quant à l'élimination en Coupe de France contre Annecy. "Une défaite dure, pour moi comme pour tout le monde. Je crois que c'est la pire défaite de ma carrière. Dans le vestiaire on sentait cette tristesse. Tout ce que l'on peut faire c'est de présenter nos excuses à nos supporters. Cela fait sept mois que je suis là et ils sont formidables. Nous devons être concentrés jusqu'au bout, que ce soit une équipe de deuxième division ou non. Le groupe était énervé. Ce qu'il faut pour rebondir, c'est de faire un gros match dimanche, pour montrer le grand club que l'on est."

Puis, l'attaquant a évoqué son avenir, lâchant des propos assez peu rassurants pour les supporters de l'OM. "Je suis ici pour gagner. Je veux être champion, je l'ai dit dès le premier jour. Dans ma carrière j'ai toujours gagné, j'ai toujours eu ce désir. J'ai très envie de rester ici. Mais je suis ici pour gagner des titres, cela ne m'intéresse pas d'être deuxième ou troisième ou quatrième... Mercredi j'étais encore plus triste que les supporters. C'est un sentiment qui m'anime, j'ai toujours voulu gagner dans ma carrière. On verra en fonction des résultats."

Place, ensuite, aux propos de l'entraîneur, Igor Tudor. "Evidemment c'est un match difficile après deux défaites. Mais la meilleure manière de se relancer, c'est en faisant un bon match. On n'a plus le temps d'être tristes. Il reste 13 matchs pour garder la deuxième place, on a les outils pour y arriver. Que les joueurs mettent leur colère sur le terrain dimanche. Je suis désolé pour mes joueurs, nos supporters après ce que l'on avait fait pour arriver jusqu'ici, c'était un match qui semblait à notre portée. Que l'on se concentre sur les matchs qui viennent. On a des qualités, on pratique un bon football, il faut continuer comme cela. Balerdi ? Je ne pense pas que ce soit juste de parler des individualités. C'est une défaite collective, de tout le monde. J'ai 20 joueurs avec leurs qualités et leurs défauts. L'équipe me plaît, je leur ai dit après le match, j'ai de l'estime pour eux. Je tiens à eux."