OM-Troyes (3-1) : Vitinha partage son bonheur, Tudor félicite son groupe

L'OM a réussi son dimanche. En s'imposant face à Troyes (3-1) et surtout en récupérant la seconde place de la Ligue 1 (derrière le PSG) synonyme de Ligue des Champions. Au terme de la rencontre, le Marseillais Vitinha s'est confié au micro d'Amazon. Instructif.

"Le club m'a fait et me fait confiance. C'est important. Moi, j'ai toujours eu confiance en moi depuis que je suis arrivé, et j'ai travaillé pour aller dans le bon sens. Un bon résultat ce soir ? Oui, mais vous savez, l'équipe ne doute pas. On sait ce qu'on veut et c'est justement la seconde place. On va tout faire pour la conserver."

"On ne pouvait pas faire d'erreur ce soir, cela a été le cas."

De son côté, Igor Tudor a parlé "d'un très bon match. On aurait pu marquer plus de buts, mais on s'est crée beaucoup d'occasions. Vitinha ? il a apporté de la fraîcheur, il a été bon. Il me donne une option de plus, il a répondu présent. C'est bien. C'est une belle performance globale de l'équipe avec de nombreux joueurs qui ont été bons comme Mbemba, Under et d'autres. Je ne pourrais dire pourquoi on a été mieux ce soir qu'à Lorient. On était sur 5 matches sans gagner contre des équipes moins bien classées que nous. On ne pouvait pas faire d'erreur ce soir, cela a été le cas. Tant mieux. On a montré de la personnalité, de la qualité."