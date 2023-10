OM : un ancien dirigeant prend Mandanda et Guendouzi pour taper sur Longoria

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Ce vendredi, la Une de L'Equipe peut choquer les supporters marseillais : "Plus jamais les premiers ?", peut-on lire. Le quotidien sportif a voulu vérifier les dires de Marcelino, qui a assuré que le club était en régression. Il a donc dressé le bilan de l'ère McCourt et convoqué quelques anciens, dont Julien Fournier. Secrétaire général du club entre 2004 et 2009, celui qui est passé par Nice et a fait parler de lui dernièrement pour ses révélations sur Christophe Galtier ne dépeint pas un tableau très sombre.

"On ne peut pas progresser avec des mercatos si animés"

Mais il apporte tout de même un bémol, qui concerne Pablo Longoria : "Pour moi, on ne peut pas progresser avec des mercatos si animés, mais c'est assumé par le président Longoria et je respecte sa vision. Steve Mandanda est heureux à Rennes mais il aurait dû finir à Marseille, quitte à lui mettre dans les pattes un jeune gardien à fort potentiel. La continuité aurait aussi pu être incarnée par Mattéo Guendouzi. On mise sur lui, il est sur une voie royale et on choisit un entraîneur aux antipodes du précédent".

