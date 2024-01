OM : un ancien Olympien, grand-père d'un Vert, s'en est allé

C'est le quotidien marseillais, La Provence, qui donne ce matin l'information : Albert Sejnera, qui a porté à 101 reprises le maillot de l'OM, s'en est allé à l'âge de 85 ans. Ce défenseur, né à Marseille, a rejoint l'OM en 1959, alors qu'il avait 21 ans, en intégrant l'équipe réserve.

Il a ensuite disputé des dizaines de rencontres dans l'équipe première entre 1963 et 1966. Albert Sejnera était le grand-père Julien Sablé, Marseillais d'origine, mais qui a fait une grande partie de sa carrière à l'ASSE.

