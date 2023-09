OM : un ancien très pessimiste pour Iliman Ndiaye

Ce samedi, L'Equipe propose un article intitulé "Briller chez soi, cela ne va pas de soi". Il y est question des joueurs évoluant dans leur club de cœur, au premier rang desquels on trouve Iliman Ndiaye. Le Franco-Sénégalais a retrouvé l'OM cet été, cela a provoqué un sacré buzz mais son intégration est très délicate. Il n'a toujours pas été décisif et semble même avoir perdu confiance en ses moyens. Interrogé sur le sujet, Kassim Abdallah, ancien membre des MTP qui a porté le maillot blanc pendant deux saisons (2012-14), est plutôt pessimiste pour Ndiaye, expliquant qu'il faut plusieurs années pour s'épanouir à Marseille.

"L'OM est un club populaire où l'on attend beaucoup, parfois trop, des joueurs, explique Abdallah au quotidien sportif. Que vous soyez un minot ou pas, si vous n'êtes pas bon, vous allez très vite subir les mêmes critiques qu'un autre. Il faut lui permettre de s'adapter sans pression superflue. A Marseille, il faut deux voire trois saisons aux recrues pour briller, sauf pour Ribéry et Drogba peut-être."

