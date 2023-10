OM : un ancien tueur de l’ASSE à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Javier Ribalta a quitté l’OM depuis quelques jours et personne n’est encore arrivé pour le remplacer. Si la piste menant à Mehdi Benatia serait encore vive, Pablo Longoria n’a pas encore tranché mais peut s’appuyer sur un cador pour gérer les affaires courantes : Stéphane Tessier.

De l’avis de tous, en interne, l’ancien salarié de l’ASSE a les épaules pou devenir un pion encore plus essentiel à l’OM dans les semaines à venir. « Il est compétent, sait ce qu'il veut et il connaît le foot, esquisse un salarié de l'OM dans La Provence. C'est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d'économie. Quand il a quelque chose à dire, il ne passe pas par quatre chemins. »

Coup de foudre entre Tessier et Longoria

La relation de Tessier avec Longoria dépasse le cadre strictement professionnel. « Pablo et lui ont matché direct, c'était un coup de foudre. Il a su faire l'unanimité, assure un autre employé du club phocéen. Stéphane ne se cache pas, c'est lui qui participe à toutes les réunions avec les supporters. » Et plus encore à l’avenir ?

⚽️ ASSE : le président de Laval euphorique à l'idée de recevoir les Verts #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/ZnFiROgnqx — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 16, 2023

Podcast Men's Up Life