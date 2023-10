OM : un joueur a marqué des points contre Brighton, casse-tête à venir pour Gattuso

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La tape dans la main que Gennaro Gattuso a donné à Leonardo Balerdi en plein cœur de la première période contre Brighton (2-2) hier soir a été remarquée. L'Argentin venait de réaliser un bon tacle et son entraîneur italien, très proche de ses hommes, a voulu le féliciter. Nul doute qu'il lui en a redonné une dans les vestiaires après la partie. Car certes l'OM s'est fait rattraper par les Anglais alors qu'il menait 2-0 mais l'ancien de Boca Juniors a livré une très bonne prestation.

Quatre défenseurs de très bon niveau

Il a été gratifié de bonnes notes dans tous les médias et tous se demandent s'il ne s'agit pas de son meilleur match à l'OM puisque c'est l'un des rares où il n'a pas eu de saute de concentration. C'est bonne nouvelle pour Gennaro Gattuso en ces temps de blessure de Samuel Gigot mais aussi un futur casse-tête. Car, quand le Français sera remis, l'entraîneur italien aura quatre défenseurs centraux de très bon niveau pour deux places. En plus de Balerdi et Gigot, il y a aussi Chancel Mbemba, certes moins impérial en ce moment mais avec un très fort potentiel, et Bamo Meïté, qui piaffe d'impatience de montrer ce qu'il vaut.

Exemplaire dans l'engagement (la fameuse "grindouzi"), pas de grosse erreur remettant tout en cause, intéressant avec le ballon, ne serait-ce pas là le meilleur match de Balerdi au Vélodrome depuis son arrivée en 2020 ? https://t.co/9iDWXwqivt — Mourad (@MouradAerts) October 6, 2023

