OM : un joueur marseillais fracasse Abardonado, coup de tonnerre pour Galtier !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

La solution à la crise de l’OM pourrait venir du banc de touche. Pour ce faire, La Provence faisait savoir hier que l’intérim de Pancho Abardonado pourrait se poursuivre jusqu’à la prochaine trêve internationale en octobre. Ce mardi, L’Équipe est plus mesuré et affirme que certains joueurs marseillais ont émis en privé de sérieux doutes sur son 5-3-2 mis en place face au PSG (0-4). « Quel message a-t-on envoyé à Luis Enrique ? Mets tous tes joueurs offensifs, ne t’inquiète pas, nous, on n’a pas envie d’attaquer… », peste l’un d’eux.

Un dernier écueil pour Galtier ?

Devant un tel panorama, l’OM songerait bel et bien à Christophe Galtier pour remplacer Abardonado sur le banc de touche. Son profil plaît aux dirigeants marseillais qui ne voient pas passage au PSG la saison dernière comme un obstacle insurmontable pour se faire adopter par des supporters marseillais. Il reste toutefois un écueil de taille : il sera jugé en décembre prochain des chefs d’accusation de « harcèlement moral et de discrimination à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée », lors de son passage à l’OGC Nice (2021-2022). Aux yeux de la loi, Galtier reste toutefois présumé innocent.

La direction de l'OM a pris contact avec l'entourage de Christophe Galtier, l'ancien coach de Saint-Étienne, de Lille et du PSG. Le Marseillais a la cote depuis longtemps à la Commanderie https://t.co/vbPwmpV19a pic.twitter.com/HCNWdiWsGA — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 25, 2023

Podcast Men's Up Life