OM : un joueur marseillais pris à partie par un supporter après le Classico !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Alors qu'il était sur une terrasse de restaurant en compagnie de ses proches, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Vitinha, a été pris à partie par un supporter marseillais, qui a filmé la scène.

Un supporter de l'OM s'en prend à Vitinha

Comme on peut le voir sur la vidéo publiée sur TikTok par le supporter en question, ce dernier a reproché à l'attaquant portugais d'être en terrasse alors que l'OM reste sur une défaite cuisante lors du Classico face au Paris Saint-Germain (4-0) et lui a demandé de plus mouiller le maillot. "Nous, on pleure tous les jours", a lancé le supporter à l'ancien joueur de Braga, qui lui a répondu "moi aussi". "En terrasse en tout cas. Non, tu ne pleures pas plus que moi. Il faut mouiller le maillot", a rétorqué le supporter. Vitinha est pourtant l'un des joueurs de l'OM qui mouillent le plus de maillot...

Le supporter le plus con de l'année, il est ici ! #TeamOM pic.twitter.com/ucJVYjtYRU — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 26, 2023

Podcast Men's Up Life