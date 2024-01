OM : un Marseillais sait qu'il va jouer gros à Rennes

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Les occasions de jouer sont plutôt rares pour Ruben Blanco depuis le début de la saison et son entrée en jeu qui n'avait pas été concluante contre le Panathinaïkos, pour la séance de tirs au but décisive. "C'était une situation particulière, quelque chose de rare, mais une opportunité pour moi. Je suis rentré triste de ne pas avoir pu aider mon équipe", a glissé le portier espagnol sur ce moment-clé de la saison olympienne, ce vendredi en conférence de presse.

Blanco : "Je ne me fais pas d'idées et je ne suis pas fou"

Sa présence devant les médias s'expliquait par la décision de Gennaro Gattuso de le titulariser dimanche à Rennes en Coupe de France, pour l'affiche des 16es de finale. "C'est un athlète à 360 degrés, une bonne personne qui sait se faire apprécier sur et en dehors du terrain", a glissé l'Italien. L'Espagnol, lui, a fait part de ses ambitions, mesurées. "Evidemment que mon objectif est de m'imposer et d'être numéro 1, je ne serais pas ici sinon. J'accepte, mais ce n'est pas suffisant. Je ne me fais pas d'idées et je ne suis pas fou." Blanco le sait : pour enfiler les gants sur cette deuxième partie de saison, pas le choix : il faudra se qualifier en Bretagne..



