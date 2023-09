OM : un nouveau dossier accablant pour Longoria et les dirigeants marseillais ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Sale temps à l'OM. Et on ne parle pas, seulement, de la lourde défaite concédée hier soir dans le Clasico face au PSG sur le terrain du Parc des Princes (0-4). Comme vous le savez, le divorce est acte entre plusieurs groupes Ultras et la direction, dont le président Pablo Longoria. Et si certains dossiers demeurent en suspens, notamment celui de l'entraîneur qui succédera ou non à Christophe Galtier, d'autres sortent dans les médias.

Après le père, le fils

Ainsi, et c'est le quotidien La Provence, qui l'a annoncé, la direction olympienne n'aurait pas été des plus classes avec la famille Payet. Car après avoir poussé le père dehors, lui qui est parti rejoindre le Vasco de Gama au Brésil, le fils du Réunionnais, qui évoluait dans les équipes de jeunes de l'OM, aurait également été poussé dehors.

Pas très élégant...

