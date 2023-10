OM : un nouveau problème se pose à Gattuso

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Samir Nasri, qui commentait pour Canal+ le match de Ligue Europa entre l'Olympique de Marseille et Brighton (2-2), a jugé sur les débuts de Gennaro Gattuso sur le banc marseillais, estimant qu'il faut laisser du temps au technicien italien.

"Il y a un problème physique et aussi un problème mental"

"Il faut laisser du temps à Gattuso. On n’a pas le temps en une semaine d’imposer sa patte et d’avoir un style de jeu bien défini. Mais en première période, Gattuso a su transmettre son énergie et sa grinta aux Marseillais", a déclaré l'ancien milieu offensif de l'OM avant de confier qu'il n'y a pas qu'un problème physique dans cette olympienne. "Il y a un problème physique et aussi un problème mental. Cette équipe est malade. On a pu le voir quand Brighton a commencé à poser son jeu et à enchaîner les passes, de suite les Marseillais ont commencé à être en difficulté."

