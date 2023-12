OM : un Olympien a régalé Daniel Riolo

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Dans la douleur, l'OM a battu Clermont (2-1) hier soir, enchaînant une quatrième victoire en L1. Une première période de feu n'a pas été gâchée par une seconde très difficile. L'un des grands protagonistes de la partie, côté marseillais, a été Pierre-Emerick Aubameyang. S'il n'a pas marqué, ce qui l'a grandement contrarié à sa sortie du terrain, le Gabonais a été passeur décisif pour Michael Murillo sur l'ouverture du score, d'une merveille de passe lobée. Une action qui a régalé Daniel Riolo...

"La passe qu'il fait sur le but de Murillo, ça m'a régalé"

"On a beaucoup tapé sur Aubameyang depuis le début de la saison, à juste titre, a déclaré le journaliste de RMC. Il commence à être vraiment très bon. La passe qu'il fait sur le but de Murillo, ça m'a régalé. Ça, c'est du foot ! La deuxième mi-temps n'est pas bonne, c'est vrai, mais je me suis régalé en première et ça me suffit." Riolo constate que l'épanouissement de PEA coïncidence avec le passage au 3-5-2, ce que Gennaro Gattuso s'est longtemps refusé de faire...

🗣🗨 "On a beaucoup tapé sur Aubameyang au début de la saison [...] Et là il commence à être vraiment très bon !"



🔥 Stéphane Guy et @DanielRiolo se réjouissent du nouveau visage de l'OM version Gattuso. pic.twitter.com/qcbShzgvAt — After Foot RMC (@AfterRMC) December 17, 2023

