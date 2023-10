OM : un premier renfort attendu par Gattuso débarque en décembre

Si l’OM traverse une période un peu délicate en Ligue 1 (7ème avec 12 points), Gennaro Gattuso va prochainement pouvoir compter sur un renfort de choix au milieu : Pape Gueye. Suspendu pour quatre mois par la FIFA suite au litige qui l’opposait à Watford, le Sénégalais pourra rejouer à compter du mois de décembre.

Sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur du Havre et du FC Séville a annoncé se préparer à ce come-back alors que la Minute OM confirme que des discussions autour d’une prolongation de contrat du milieu de 24 ans vont reprendre.

En fin de contrat à l’été 2024, Pape Gueye souhaiterait continuer avec l’OM. Selon l’insider, « Gennaro Gattuso apprécie beaucoup le joueur et surtout le travail qu’il donne aux entraînements ». Suffisant pour le faire passer devant le trio Kondogbia - Rongier – Veretout au sein des besogneux du milieu ?

En parlant de Pape Gueye 🇸🇳 les discussions pour une prolongation vont reprendre avec ses agents. Gennaro Gattuso apprécie beaucoup le joueur et surtout le travail qu’il donne aux entraînements. Tout est réuni pour une prolongation d’autant plus que Pape aimerait continuer… https://t.co/esegkC1dKy

