OM : un problème Aubameyang prend de l’ampleur à Marseille

L'OM a été accroché par le LOSC (0-0) samedi soir, avec un Pierre-Emerick Aubameyang sifflé à son remplacement. Des sifflets sur lesquels Alain Roche est revenu sur Canal+ après la rencontre. "Aubameyang met du temps à s'imposer à Marseiller, a commenté l'ancien international. Il n'a mis qu'un but en L1. Il joue parce qu'il a un statut, parce qu'il a l'expérience. Mais on attend tous davantage de lui, notamment les supporters." Et à lui d'ajouter... "J'étais le premier à être enthousiaste à sa signature. Mais il a moins de générosité, il fait moins d'appels. Cette impatience se comprend complètement."

"Il est tout simplement sous-performant"

Sur RMC, Stéphane Guy a lui aussi taclé l'attaquant... " Il n’y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe, a estimé le journaliste. Le public ne s’y trompe pas. Les supporters de l’OM, parfois à juste titre, provoquent beaucoup de débats en ce moment mais ils ont cette capacité à vivre le football avec pertinence et bien juger ce qu’ils voient. Lorsque le public siffle Pau Lopez et Pierre-Emerick Aubameyang, il est dans le vrai. Il y a un souci Aubameyang. Au-delà de l’impact statistique, le nombre d’actions offensives avortées par son absence d’appel, de mouvement, ses fautes techniques, c’est affligeant. Il faut toujours mettre en rapport le salaire et la performance. On ne peut pas dire que ce joueur a besoin de s’adapter, il connaît la Ligue 1 par cœur. Il a un énorme vécu. Le problème n’est pas là. Il est tout simplement sous-performant ".

