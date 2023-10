OM : une bonne et une mauvaise nouvelle pour Gattuso avant l'OGC Nice

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Ce samedi (21h), l'Olympique de Marseille fera le court déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice pour un derby du Sud qui s'annonce excitant. À deux jours de ce choc, l'entraîneur olympien, Gennaro Gattuso, a reçu une bonne et une mauvaise nouvelle à l'entraînement.

Kondogbia de retour, Gigot toujours absent !

Et pour cause, d'après nos confrères de La Provence, Geoffrey Kondogbia, absent ce mardi, a fait son retour ce jeudi à l'entraînement collectif. En revanche, Samuel Gigot, victime d'une fracture à une côte qui gêne sa respiration, était absent de cette séance. Vers 14h, Gennaro Gattuso sera présent en conférence de presse et devrait donner des nouvelles de son effectif à deux jours du derby du Sud face au Gym.

