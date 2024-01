OM : une légende marseillaise reproche une grosse boulette à Gattuso et ses joueurs

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Les mots pour le dire. Et peu importe que cela concerne les maux de l'OM. Eric Di Meco, l'ancien latéral gauche de la grande époque, a émis un vrai regret au sujet de la première partie de saison des Phocéens. Et plus que certains résultats, il s'inquiète sur les semaines à venir, notamment au mois de février avec un calendrier dément.

Barrage contre le Shakhtar

"Pour moi, la grosse bêtise que les Marseillais vont payer rapidement, c’est la deuxième place en Ligue Europa. Ça va leur filer un mois de février terrible, avec la Coupe d'Afrique des Nations en plus, ils risquent de laisser des plumes à ce moment-là." Pour rappel, l'OM devra passer par la case barrages pour poursuivre son aventure européenne.

Ce sera le 15 et le 22 février prochain face au Shakhtar Donetsk..

Podcast Men's Up Life