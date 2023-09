OM : une nouvelle réunion avec les ultras a eu lieu !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Non, Pablo Longoria n'est pas reboosté au point d'avoir organisé une nouvelle entrevue avec les ultras de l'OM, huit jours après celle qui a failli faire exploser le club. Le président marseillais travaille activement à la recherche d'un nouvel entraîneur et ne semble pas presser de revoir des leaders de groupes lui ayant balancé leurs quatre vérités au visage il y a deux lundis. La réunion qui s'est tenue ce mardi avec les ultras marseillais a été organisée par la préfète de police, Frédérique Camilleri, et elle était prévue de longue date, bien avant les événements du 18 septembre.

Aucun lien avec la réunion avec la direction de l'OM ayant dégénéré

Les deux principaux thèmes abordés, selon RMC, était l'accueil des supporters adverses et les déplacements. Ainsi, le Commando Ultra 84 voudrait un assouplissement des règles de sécurité le 26 octobre pour la réception de l'AEK car il est proche des ultras athéniens. Les groupes se sont dits favorables à l'accueil des supporters adverses et ont fait connaître leur point de vue sur les nombreuses interdictions de déplacement dont ils sont victimes. RMC précisé que la préfète de Marseille est l'une des plus ouvertes au dialogue avec les supporters de football et elle a elle-même assuré à la radio qu'elle avait à cœur d'échanger régulièrement avec les ultras. Une oasis dans le désert des relations fans-autorités en France...

