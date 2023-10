OM : une première bonne nouvelle en vue d’Athènes tombe pour Gattuso !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Hier soir, l’OM a bu le calice jusqu’à la lie à Nice. En plus de la défaite 1-0, Gennaro Gattuso était reparti de l’Allianz Riviera avec deux blessés, Jonathan Clauss et Pau Lopez, et un joueur entaillé au niveau du crâne (Renan Lodi).

Clauss est apte, réponse lundi pour Pau Lopez !

Si on attendait les examens complémentaires pour savoir si les Marseillais pourraient compter sur l’international tricolore et le gardien espagnol jeudi en fin d’après-midi (18h45) à l’occasion de la réception de l’AEK Athènes en Ligue Europa, on a déjà eu une première réponse rassurante qui est tombée.

En effet, selon la Provence, Jonathan Clauss va bien et devrait bien tenir sa place contre la formation hellène. En revanche, pour ce qui est de Pau Lopez, il faudra attendre le verdict des médecins qui interviendra lundi.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Jonathan Clauss 🇫🇷 devrait être en mesure d'affronter l'AEK Athènes, jeudi.



Pau Lopez 🇪🇸 passera des examens complémentaires lundi. #TeamOM



(@laprovence) pic.twitter.com/eECZIystKA — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 22, 2023

Podcast Men's Up Life