OM : Veretout évoque la folle ambition du vestiaire marseillais

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Depuis le début de sa carrière, Jordan Veretout n'est pas réputé pour être un bon client pour les médias. Le milieu de l'OM se contente trop souvent de commentaires convenus ou d'une langue de bois ennuyeuse. Mais à l'AFP, ce vendredi, il s'est pour une fois lâché en confiant vouloir remporter un trophée. Cela peut paraître anodin chez beaucoup de joueurs mais vu ses déclarations habituelles ou encore le début de saison manqué des Marseillais, c'est énorme. Surtout que l'ancien Romain n'hésite pas à parler de l'Europa League et jure que beaucoup de ses partenaires partagent son ambition !

"Aller en ville, être dans la foule des supporters, on en rêve tous"

"On est l'OM, les objectifs en championnat sont clairs et on veut aller le plus loin possible en Ligue Europa, pourquoi pas la gagner. On a l'effectif pour. Mais attention, aujourd'hui, on n'est pas là où on voudrait. Il ne faut pas paniquer, rester confiants et encore s'améliorer. A la fin, on sera dans les clous. Je suis venu pour ça aussi, soulever un trophée. C'est très difficile mais c'est possible. J'ai vécu ça avec la Roma et ici ce serait multiplié par 10. Aller en ville, être dans la foule des supporters, on en rêve tous. Mon rêve, c'est de soulever un trophée sur le Vieux-Port et c'est celui de beaucoup d'autres dans le vestiaire."

Le calendrier de l'Olympique de Marseille pour la saison 2023-24

📸 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟑/𝟐𝟒 🔵⚪️⭐️ pic.twitter.com/PXEFfeDYZ3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 3, 2023

Podcast Men's Up Life