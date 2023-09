PSG – OM : Abardonado a pris un coup et pointe une injustice du Classico, la punchline de Pau Lopez !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Jacques Abardonado : « On a manqué de caractère. Je ne me suis pas reconnu ce soir et c’est pour ça que je ne suis pas content. Le scénario fait qu’on prend un but sur un coup-franc direct. Derrière, on peut revenir au score. Cela aurait changé la physionomie du match. Ensuite on est tombé face à une équipe de Paris qui est très très forte. On était venu avec un plan et rapidement il est tombé à l’eau.

Mon dernier match ? Comme je le répète et le répèterai jusqu’au bout : moi, je suis à disposition du club. Le président décidera. Si je dois me mettre en retrait ou revenir avec la réserve, ça ne me dérange pas… Moi, ce qui m’énerve, c’est le résultat de ce soir. J’aurais aimé qu’on montre le visage que j’aime moi et on ne l’a pas montré ce soir.

Contre l’Ajax, on l’a vu. C’est vrai qu’on a eu qu’un jour et demi de repos, on est rentré à 5h du matin. Ce n’est pas une excuse, c’est un constat. Mais ce soir, Paris a été bien meilleur… »

Pau Lopez : « Un match amical pour nous »

Pau Lopez : « Ce n’est pas une bonne journée pour nous. Aujourd’hui, on a perdu dans toutes les phases de jeu. Même dans l’attitude, ce n’était pas bon. On n’est pas fiers. On n’a rien crée, rien fait. La situation n’est pas bonne. Mais c’est nous sur le terrain. Et ce soir ce n’était pas bon. Mais je pense qu’on va faire une bonne saison. On va repartir de zéro. Je suis content des joueurs qu’on a dans l’équipe. »

Face aux médias, en zone mixte, l'Espagnol est même allé plus loin dans son analyse : « Ce n'était pas un Classico ce soir, c’était un match amical pour nous. Je crois que plus bas on peut pas tomber ...»

#PSGOM Pau Lopez «c’était pas un clasico ce soir, c’était un match amical.pour nous.

Je crois que plus bas on peut pas tomber »@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/hkWCmUHY4s — Karim Attab (@karimattab1) September 24, 2023

Podcast Men's Up Life