Quiz OM : es-tu incollable sur les entraîneurs passés par Marseille ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Que vous soyez un fervent supporter de l'Olympique de Marseille ou un amateur de football en quête de défis, notre quiz sur les entraîneurs de l'OM vous réserve un voyage fascinant à travers l'histoire du club. L'OM a connu des périodes de gloire, de défis et de réinventions, le tout sous la houlette d'entraîneurs charismatiques et ingénieux. Il a aussi vu passer quelques « météorites » qui nous a amusé et agacé…

Tu n'es pas un vrai fan de l’OM si tu n’as pas 7/10 à ce quizz !

Depuis sa fondation en 1899, l'OM a vu passer toute une série d'entraîneurs. Des grands, des petits, des « météorites », des surprises… Des pionniers visionnaires aux managers modernes, chacun a apporté sa propre touche au club. Vous êtes-vous déjà demandé qui était l’entraîneur le plus capé de l’histoire de l’OM ? Ou qui a mené le club à ses plus grandes victoires en Ligue 1 ?

Notre quiz sur les entraîneurs de l'OM comprend dix questions stimulantes qui vous emmèneront dans un voyage à travers le temps. Certaines questions sont faciles, d'autres vous pousseront à creuser vos souvenirs ou à effectuer des recherches pour trouver les réponses. Préparez-vous à réfléchir, à sourire en redécouvrant des anecdotes mémorables et à peut-être même à être surpris par certaines réponses.

Podcast Men's Up Life