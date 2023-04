FC Nantes - Mercato : l'OM se frotte les mains pour Blas, le LOSC prend une balle perdue !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM s’intéresserait à deux joueurs du FC Nantes en vue du mercato : Alban Lafont et Ludovic Blas. Bonne nouvelle : Pablo Longoria saurait déjà combien il doit débourser pour s’offrir les services du deuxième nommé cet été.

« Il aimerait un challenge un peu plus important que Lille la saison dernière, a lâché le journaliste Loïc Tanzi de L’Equipe de Greg. Marseille ça correspond, l’OM cherche dans cette position là. 17 millions d’euros c’est le prix affiché, on peut l’avoir un peu moins cher si on négocie bien, 10 millions d’euros avec des bonus ça peut partir. »

En fin de contrat en juin 2024, Blas (25 ans) pourrait étudier chaque proposition et a de très fortes chances de quitter le FC Nantes cet été.