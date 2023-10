OL, OM : double coup de tonnerre en vue à Naples ?

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

« Haute tension à Naples ! » : tel était le titre de la Gazzetta dello Sport il y a une semaine. Le Napoli, champion d'Italie en titre, venait de concéder un triste match nul à Bologne (1-1) et la rencontre avait été marquée par une altercation entre Rudi Garcia et Vitor Osimhen, mécontent d'être sorti après avoir raté un penalty.

Tudor sur la short-list napolitaine !

Depuis, la situation de Garcia se serait encore fragilisée. Et ce mardi, plusieurs médias indiquent qu'Igor Tudor serait bien placé sur la short-list du président Aurelio de Laurentiis. Après son passage à l'Hellas Vérone en 2021-2022, le Croate garde une bonne cote en Italie où son nom est aussi avancé du côté de la Lazio. DE Laurentiis, lui, a donné une interview dans laquelle il laisse entendre qu'il pourrait prendre une décision rapidement. "Ce n'est pas un bon moment avec Garcia. C'est le risque quand vous prenez un coach qui ne connait plus assez le Calcio. Je ne peux pas me laisser influencer par les fans mais je prendrai la bonne décision, au bon moment."

Podcast Men's Up Life