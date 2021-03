OM, FC Nantes - Mercato : la candidature de Lafont plombée par un souci récurrent ?

L'un des chantiers prioritaires de la prochaine intersaison à Marseille sera de trouver un successeur à Steve Mandanda. Le Fenomeno est toujours aussi décisif, il est sous contrat jusqu'en 2024 mais il file sur ses 36 ans (il les aura dans quatre jours). L'idée de Pablo Longoria serait de recruter un jeune portier que le capitaine pourrait accompagner dans sa progression tout en le préparant au poste de titulaire, si particulier à Marseille vue la pression des tribunes.

"Trop inconstant, il a un problème de concentration"

Deux noms ont fleuri dans la presse : Gautier Larsonneur (SB29) et Alban Lafon (FC Nantes). Ce dernier, prêté par la Fiorentina au Canari depuis deux ans, retournera en Italie en juin mais il ne devrait pas y rester. Il serait en contacts avec plusieurs clubs français et étrangers, dont l'OM. Mais pour l'ancien gardien marseillais Gérard Gili, entraîneur du centre de formation puis des pros, Lafont a un problème rédhibitoire pour jouer au Vélodrome tous les quinze jours…

« Larsonneur n’est pas bon dans la surface, il ne sort jamais et Lafont est beaucoup trop inconstant, a-t-il expliqué sur footballclubdemarseille.fr. On reproche à Mandanda de faire une faute de temps en temps et on veut le tuer ici. S’il (Lafont) fait ça à Marseille, au bout de deux matchs il ne pourra plus jouer. Trop inconstant, il a un problème de concentration qui fait que c’est un coup oui, un coup non. Il faut autre chose, à mon avis. Moi, je ne prendrai ni l’un, ni l’autre. »