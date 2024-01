OM, FC Nantes Mercato : un coup de com des Kita pour Merlin ?

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

En quête d'un latéral gauche titulaire pour remplacer Renan Lodi, parti à Al-Hilal, l'Olympique de Marseille ciblerait notamment Quentin Merlin et aurait déjà trouvé un accord avec le joueur du FC Nantes.

Mais alors qu'il reste désormais aux dirigeants olympiens de s'entendre avec leurs homologues nantais sur les bases d'un transfert, le club des bords de l'Erdre ne voudrait pas se séparer de l'international Espoirs français cet hiver. Contacté par RMC Sport, la direction du FCN aurait fait savoir à nos confrères qu'elle n'était pas vendeur et n’est pas en attente d’entrées financières lors de ce mercato hivernal. Mais pour le compte Twitter La Minute OM et la Tribune Olympienne, il ne s'agirait que d'un coup de com de la part des dirigeants du FC Nantes.

Alors que Foot Mercato et Ouest-France faisaient état d'un intérêt poussé de l'OM pour Quentin Merlin, la direction nantaise a refroidit tout le monde.https://t.co/12M1ZOQv2o — RMC Sport (@RMCsport) January 22, 2024

