OM : feu vert confirmé pour la vente, l’Arabie saoudite voit déjà très grand à Marseille !

La vente de l’OM serait bel et bien sur les rails. Hier soir, le journaliste David Berger a expliqué sur l'antenne de Canal+ que l’opération pourrait se boucler dès le mois de janvier 2024 ! Les récents incidents survenus autour de l’Olympico pourraient même accélérer le processus.

« Un petit mot sur Marseille, on en parle peu mais en coulisse ça s’active pour la vente du club. On en parle très très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club, a-t-il affirmé hier soir en plateau. On parle de 400 M€ et de 200 M€ d’enveloppe pour recruter. Et ce serait peut-être pour janvier. Ç se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400 M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! »

« Ils ont eu le feu vert »

Lancé sur le sujet ce matin, Thibaud Vézirian ne s’est pas prié de rappeler son optimisme depuis le mois de septembre dernier. « Apparemment, certaines langues se délient, comme annoncé en septembre et octobre dans le Dèj Foot Story telling en approche ? « J’vous avais dit quoi ?! » Tout arrive, soyez tranquilles, c’est carré », a affirmé le journaliste de Team Football sur X. Toujours sur X, Édition Marseille, bien renseigné sur le sujet de la vente, a ajouté : « Ils ont eu le feu vert. L’Arabie Saoudite veut créer 30 000 emplois sur Marseille par rapport à leurs investissements… »

