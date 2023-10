OM : le club vers une vente à l’Arabie saoudite cet hiver, un Mercato de folie en vue ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’Arabie saoudite prépare-t-elle une OPA sur la Ligue 1 ? Romain Molina, dans sa dernière vidéo sur YouTube, a affirmé très clairement qu’Ineos avait proposé l'OGC Nice aux Saoudiens depuis quelque temps, lassé par son manque de perspective sur la Côte d’Azur.

« Tout est possible, issue inéluctable »

Et l’OM dans tout cela ? Interrogé sur le timing d’une possible vente du club phocéen à l’Arabie saoudite en plein mercato hivernal, Thibaud Vézirian a laissé la porte ouverte à une telle hypothèse. « Tout est possible, issue inéluctable, maintenant que les langues se délient et que tout est ok en coulisses, plus qu’à attendre le feu d’artifices. Hâte », a glissé le journaliste de Ream Football sur X.

