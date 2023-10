OM - Mercato : Balerdi fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Recruté définitivement par l'Olympique de Marseille à l'été 2021 en provenance du Borussia Dortmund après un prêt d'un an, Leonardo Balerdi, qui est devenu la tête de turc des supporters marseillais, s'est retrouvé dans de nombreuses rumeurs de départ lors des derniers mercatos. Mais à l'heure où ces lignes sont écrites, le défenseur central argentin est toujours un joueur de l'OM.

"J'aimerais laisser une bonne image de moi ici"

Dans un entretien accordé à La Provence, Leonardo Balerdi est revenu sur les convoitises qu'il a eu, laissant entendre qu'il ne voulait pas quitter l'OM tant qu'il n'aura pas laisser une bonne image de lui. "Le jour où j'aurais pu quitter l'OM ? Bologne avait voulu me recruter, mais je n'étais pas dans ma meilleure phase ici (été 2022). Le plus facile aurait été de quitter l'OM pour recommencer une histoire à zéro, mais je voulais renverser la situation. J'aimerais laisser une bonne image de moi ici. Hormis cela, j'avais de toute façon très envie de rester", a confié l'international argentin (2 sélections) avant d'expliquer pourquoi il a refusé l'Ajax Amsterdam lors du mercato hivernal 2023. "Concernant l'Ajax, il y a eu des contacts au mercato d'hiver mais je me sentais très bien à l'OM et je jouais beaucoup avec Igor Tudor, donc j'ai refusé leur offre."

Balerdi : "Ça me plairait beaucoup de gagner un titre ici. Les gens en ont besoin. L’offrir à cette ville, ces supporters, vivre les célébrations… Ça serait incroyable"



L'intégralité de l'interview

👉 https://t.co/4OZuu5WpED#OM #TeamOM pic.twitter.com/iKlQkcyvXz — La Provence OM (@OMLaProvence) October 19, 2023

Podcast Men's Up Life