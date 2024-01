OM Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Merlin

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce mardi soir, Ouest France fait le point sur le dossier Quentin Merlin, qui a connu un surprenant rebondissement avec l'arrêt des négociations par le FC Nantes. Pourtant, la Maison Jaune avait accepté l'offre de 10 M€ plus 2 M€ de bonus de l'OM pour son piston gauche de 21 ans. Mais elle a décidé de mettre fin aux discussions au prétexte qu'elle ne voulait pas céder un titulaire en puissance alors qu'une lutte acharnée pour le maintien l'attend lors de la deuxième partie de saison.

Merlin serait affecté par un échec du transfert

Selon le quotidien régional, la vraie raison de cet arrêt des négociations réside dans le fait que les Canaris n'ont pas encore recruté de successeur à Merlin. "Il reste car on n’a pas de remplaçant", a expliqué une source interne du FCN à Ouest France. Mais il reste encore huit jours de mercato et si Nantes parvient à trouver l'oiseau rare, les négociations avec l'OM pourront être menées à leur terme. Surtout que le média précise que Quentin Merlin s'était déjà projeté à Marseille et qu'il mettrait du temps à digérer un échec du transfert...

