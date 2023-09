OM : c'est officiel pour Gattuso !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

C'est officiel ! Arrivé ce mercredi à Marseille, Gennaro Gattuso est officiellement l'entraîneur de l'OM ! Le club phocéen vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux. L'ancien coach de l'AC Milan et du Napoli devrait diriger sa première séance demain et il sera évidemment sur le banc samedi soir pour le choc à Monaco. Il s'est a priori engagé pour une saison plus une autre en option.

"J’ai hâte de me mettre au travail"

Sur le site du club, l'Italien a déclaré : « Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent. J’ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent ».

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 au poste d’entraîneur ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/ELdlFbBsWd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2023

